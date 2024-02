Lesezeit: 3 min

Lithium, auch bekannt als das „weiße Gold“, hat sich zu einem Schlüsselelement in der modernen Technologie, insbesondere in der Elektromobilität, entwickelt. Mit wachsender Nachfrage und schwankenden Preisen zieht Lithium die Aufmerksamkeit von Investoren auf sich. Dieser Artikel bietet einen umfassenden Überblick über die Marktentwicklung, die Hauptakteure und die Chancen und Risiken von Investitionen in Lithium-Aktien

Eine Pumpe bei der Förderung von Lithium. Der Rohstoff ist entscheidend bei der Entwicklung moderner Technologien (Foto: dpa) Foto: Lucas Aguayo Araos

Lesen Sie in diesem Artikel: Was Lithium so wertvoll macht

Warum die Preise auf dem Lithiummarkt so stark schwanken

Welche Investments möglich sind