Lesezeit: 8 min

Der Militärhistoriker Dr. Lothar Schröter ordnet im DWN-Interview den Massenmord in Odessa vom 2. Mai 2014 ein. Dabei geht er auch auf die Frage der geopolitischen Bedeutung der Krim und der Rolle Odessas im aktuellen Ukraine-Krieg ein. Warum stellt der Krieg eine Zeitenwende dar und weshalb denkt Frankreich über die Entsendung von Bodentruppen in die Ukraine nach?

Das Gebäude des regionalen Gewerkschaftsrates in Odessa, Ukraine, steht am 02. Mai 2014 in Flammen (Foto: dpa).

Foto: Borovsky Andrei