Die Kinder von Helmut Kohl haben auf eine Karriere in der Politik verzichtet. Jetzt versucht der Enkel des früheren Bundeskanzlers, Johannes Volkmann, Fuß in der Bundespolitik zu fassen. Das Nachwuchs-Talent aus Hessen kandidiert beim Parteitag der CDU in Berlin erstmals für einen Sitz im Bundesvorstand. Die Deutschen Wirtschaftsnachrichten stellen den Senkrechtstarter vor.

Johannes Volkmann, Enkel von Altkanzler Helmut Kohl, steht beim CDU-Bundesparteitag im Saal. Volkmann will sich bei dem Parteitag in den Bundesvorstand wählen lassen. (Foto: dpa) Foto: Michael Kappeler

Kohl-Enkel Johannes Volkmann hat sich für eine ausgewogene Bewertung der Ära der früheren CDU-Chefin und Kanzlerin Angela Merkel ausgesprochen. „Wir sollten einen differenzierten Blick auf die 16 Jahre Angela Merkel haben", sagte der 27-jährige Kommunalpolitiker aus Lahnau in Hessen in Berlin vor dem dreitägigen CDU-Parteitag in Berlin. Der Enkel des langjährigen CDU-Vorsitzenden und Kanzlers Helmut Kohl will in den CDU-Bundesvorstand gewählt werden. Die CDU habe unter Merkel Fehler gemacht, die man klar benennen solle, etwa im Bereich der Migrations-, Energie- oder Rentenpolitik, sagte Volkmann. „Dafür brauchen wir neue Antworten. Die geben wir hier auf dem Parteitag." Gleichzeitig habe die CDU in diesen 16 Jahren Merkel aber auch viel richtig gemacht. Deutschland sei großen Krisen ausgesetzt gewesen, etwa der Eurokrise. „Da war Angela Merkel ein Stabilitätsanker der Europäischen Union, war verlässlich. Deutschland war respektiert auf der Weltbühne." Das habe die Ampel-Regierung von Kanzler Olaf Scholz (SPD) „in wenigen Monaten kaputtgemacht". Vom Lahn-Dill-Kreis endlich in die Parteispitze vorrücken Nach einem Studium der Volkswirtschaftslehre, Politikwissenschaften und Soziologie sowie Studienaufenthalten in China und Großbritannien arbeitet Volkmann als Büroleiter für einen hessischen Abgeordneten im Europaparlament. Er ist Vorsitzender des Kreistags des Lahn-Dill-Kreises und seit Februar 2024 Kreisvorsitzender der CDU Lahn-Dill. Helmut Kohl war 1964 in den CDU-Bundesvorstand gewählt worden, ab 1973 war er CDU-Vorsitzender. Von 1982 bis 1998 war Kohl Bundeskanzler. Er starb 2017. Zur Forderung des schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU), sich wieder stärker an Merkels Kurs der politischen Mitte zu orientieren, um breitere Wählerschichten zu erschließen, äußerte sich Volkmann zurückhaltend. „Wir sollten keine «Früher war alles besser»-Diskussion führen", sagte er und fügte an: „Wir müssen nach vorne schauen und schauen, welche Herausforderungen begegnen uns heute." Da sei der Kurs von Parteichef Friedrich Merz „genau der Richtige". Weiterlesen Interview mit Angela Merkel: "Man kann auch etwas von mir lernen"

