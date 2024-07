Lesezeit: 3 min

Die deutsche Landwirtschaft kämpft an vorderster Front gegen tiefgreifende Veränderungen: Während Bauernproteste die Dringlichkeit ihrer Lage zeigen, bieten technologische Innovationen und erneuerbare Energien neue, spannende Möglichkeiten für eine nachhaltige Zukunft. Inmitten dieser turbulenten Zeiten stehen unsere Landwirte vor der Herausforderung, ihre Existenz zu sichern und gleichzeitig den Wandel mutig zu gestalten. In unserem neuen Magazin haben wir einmal nachgefragt.

Können sich die deutschen Landwirte die derzeitigen Umbrüche leisten? In unserem neuen DWN-Magazin schauen wir hinter die Kulissen. (Foto:dpa)

Liebe Leserinnen und Leser,

kaum ein Thema bewegt die deutsche Wirtschaft und die Gesellschaft hierzulande so wie die Landwirtschaft: Rund eine Million Menschen erzeugen in rund 270.000 landwirtschaftlichen Betrieben jedes Kalenderjahr Waren im Wert von rund 50 Milliarden Euro.

Doch die Herausforderungen für die deutschen Agrarhöfe sind enorm in Zeiten eines tiefgreifenden Wandels – das haben die Bauernproteste im Frühjahr gezeigt. Dieses Juli-Magazin widmen wir in der DWN-Redaktion den unermüdlichen Menschen, die täglich dafür sorgen, dass wir in Deutschland unsere Grundnahrungsmittel auf den Tisch bekommen.

Von den aufrüttelnden Bauernprotesten über technologische Innovationen bis hin zu den steigenden Anforderungen an Nachhaltigkeit und Effizienz – das Bild der deutschen Landwirtschaft verändert sich rasant. Die deutschen Milchbauern, Viehzüchter und Getreidehersteller sehen sich nicht nur mit wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen konfrontiert, sondern auch mit den Erwartungen einer zunehmend kritischen Öffentlichkeit.

Trotz der Bemühungen der Bundesregierung und der EU, durch Entlastungspakete und Subventionen für eine stabilere Zukunft zu sorgen, bleibt die Lage angespannt und die Enttäuschung spürbar. Unsere Beiträge beleuchten die Hintergründe dieser Proteste und zeigen auf, wie tief die Sorgen und Ängste in der Landwirtschaft verwurzelt sind.

Es ist wichtig, zu erkennen, dass die Agrarwirtschaft weit mehr als nur ein Wirtschaftszweig ist. Sie ist ein integraler Bestandteil unserer Kultur und Identität. Sie ernährt uns, sie formt unsere Landschaft und sie beeinflusst entscheidend unsere Umwelt. Die Geschichten und Entwicklungen, die wir in dieser Ausgabe präsentieren, sind ein Spiegelbild dieser vielschichtigen Realität.

Vom Feld direkt in den Bürokraten-Wahn

Ein zentraler Punkt, den wir betrachten, ist deshalb auch die Abhängigkeit vieler landwirtschaftlicher Betriebe von Subventionen. Diese sind für viele Bauern existenziell, da sie oft einen großen Teil ihres Einkommens ausmachen. Doch was passiert, wenn diese Unterstützungen gekürzt werden? Welche Alternativen gibt es, um die Landwirtschaft zukunftsfähig zu machen, ohne die Existenz der Betriebe zu gefährden? Die Diskussionen um Subventionen und deren Einfluss auf die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Landwirtschaft sind komplex und vielschichtig.

Die technologische Transformation bietet hier eine mögliche Antwort. Von Künstlicher Intelligenz über Drohnen bis hin zu autonomen Maschinen – die Digitalisierung hält Einzug in die Landwirtschaft und eröffnet neue, aufregende Perspektiven. Durch Präzisionslandwirtschaft und digitale Helfer können Landwirte ihre Ressourcen effizienter nutzen und ihre Erträge steigern. Doch wie jede Veränderung bringt auch diese Herausforderungen mit sich. Die Integration neuer Technologien in den Betriebsalltag erfordert nicht nur erhebliche Investitionen, sondern auch eine fundierte Aus- und Weiterbildung der Landwirte. Wer kann sich das leisten?

Neben den technologischen Fortschritten widmen wir uns auch den ökologischen und ethischen Aspekten der Landwirtschaft. Der Boom in der veganen Lebensmittelindustrie und die Entwicklung von kultiviertem Fleisch stellen traditionelle Vorstellungen von Landwirtschaft und Fleischproduktion auf den Kopf – Innovation und Nachhaltigkeit können Hand in Hand gehen, während gleichzeitig die Fragen nach der Rolle der traditionellen Landwirtschaft und der Bedeutung von Fleischkonsum in unserer Gesellschaft kontrovers diskutiert werden.

Und der technologische Fortschritt eröffnet landwirtschaftlichen Betrieben einen weiteren Geschäftszweig: Photovoltaikanlagen auf Agrarflächen bieten eine lukrative Einkommensquelle und tragen zur Energiewende bei. Doch auch hier gilt es, eine Balance zu finden zwischen der Nutzung landwirtschaftlicher Flächen für die Nahrungsmittelproduktion und der Gewinnung erneuerbarer Energie. Agri-Photovoltaik, bei der Solarpaneele über den Pflanzen angebracht werden, könnte eine innovative Lösung darstellen.

Die Herausforderungen und Veränderungen, vor denen die deutsche Landwirtschaft steht, sind gewaltig. Doch ebenso groß sind die Chancen und Möglichkeiten, die sich bieten. Wir möchten mit dieser Ausgabe nicht nur informieren, sondern auch inspirieren. Unsere Landwirte sind mehr als nur Produzenten von Lebensmitteln – es liegt an uns allen, sie auf diesem Weg zu unterstützen und die Weichen für eine nachhaltige und zukunftsfähige Landwirtschaft zu stellen.

Das gesamte Team der DWN wünscht wertvolle Einblicke – bleiben Sie immer informiert!

Markus Gentner