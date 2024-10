Der Smart #5: Ein elektrisches Abenteuer auf vier Rädern

Lesezeit: 2 min

Die Elektromobilität ist längst kein Nischenthema mehr, sondern eine zentrale Säule der Mobilitätswende. Immer mehr Automobilhersteller bringen Modelle auf den Markt, die nicht nur emissionsfrei fahren, sondern auch technologische Innovation und Komfort vereinen. Deutschland, Österreich und die Schweiz nehmen in diesem Wandel eine zentrale Rolle ein, mit immer besser ausgebauter Ladeinfrastruktur und wachsendem Interesse an Elektrofahrzeugen. In diesem Kontext wird der neue Smart #5 zu einem besonders spannenden Neuzugang, der die Elektromobilität auf ein neues Level hebt.

(Bildquelle: smart Europe GmbH)