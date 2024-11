Bitcoin-Kurs: Wieder im Minus - 100.000 Dollar bleiben in Reichweite

Lesezeit: 2 min

Der Bitcoin-Kurs hatte sich nach den teils erheblichen Verlusten des Vortages kurzzeitig gefangen, doch nun tendiert die wichtigste Kryptowährung im Minus. Auf der Handelsplattform Bitstamp notierte ein Bitcoin am Dienstagnachmittag bei annähernd 92.300 Dollar.

Bitcoin-Kurs: 100.000-Dollar-Marke bleibt in Reichweite – Widerstand hält an

Am frühen Montagmorgen erreichte der Bitcoin-Kurs beinahe die Marke von 99.000 Dollar und war damit nur noch knapp unter der symbolträchtigen 100.000-Dollar-Grenze. Diese Marke hat sich in der aktuellen Rally der Digitalwährung bislang als starker Widerstand erwiesen. Seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten hat der Bitcoin deutliche Zugewinne verzeichnet. Der Bitcoin-Kurs ist seither um fast 40 Prozent gestiegen, was einen klaren Aufwärtstrend für die Kryptowährung zeigt.

Wie es mit dem Bitcoin-Kurs weitergehen könnte? Dank des Trump-Effekts dürfte sich der Bitcoin weiter verteuern, lesen Sie mehr dazu in der Bitcoins-Prognose von DWN-Chefredakteur Markus Gentner. Dort erfahren Sie auch, welche Faktoren die Bitcoin-Kursentwicklung noch beeinflussen.

Bitcoin dominiert den Kryptomarkt

Laut Coinmarketcap.com liegt die Marktkapitalisierung des Bitcoin aktuell bei rund 1,85 Billionen Dollar. Damit dominiert der Bitcoin den Markt der über 10.000 Kryptowährungen, dessen Gesamtvolumen derzeit auf etwa 3,3 Billionen Dollar geschätzt wird.

Bitcoin-Kurs: Korrektur oder neuer Aufstieg?

Der Bitcoin-Kurs hat erst vor wenigen Tagen bei Bitstamp ein neues Allzeithoch erreicht und sich mit 99.655,50 US-Dollar nur knapp der 100.000-Dollar-Marke genähert. Doch von diesem Punkt aus hat der Bitcoin einen Rückgang hinnehmen müssen und bewegt sich derzeit in einer Korrekturphase. Genau an dieser Stelle könnte sich jedoch eine interessante und möglicherweise auch gefährliche Wendung abzeichnen. Der Chart des Bitcoin-Kurses sieht insgesamt sehr stark aus, mit einem klaren Aufwärtstrend, der von einem hohen Handelsvolumen begleitet wird. Der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA 200) zeigt, dass der Bitcoin-Kurs in den letzten Wochen außergewöhnlich stark gestiegen ist. Auch der MACD, ein wichtiger Indikator für den Trend, sendet weiterhin ein starkes Kaufsignal. Der Aufwärtstrend bleibt somit intakt.

Ein weiterer positiver Faktor für den Bitcoin ist der massive Zufluss von Kapital in Bitcoin-Spot-ETFs. In den letzten Tagen und Wochen sind Milliardenbeträge über diese börsengehandelten Fonds in die Kryptowährung geflossen. Trotzdem bleibt die Frage, ob der Bitcoin-Kurs die Marke von 100.000 Dollar überwinden kann. Sollte dies nicht schnell geschehen, könnte es zu einer Korrektur kommen.

Warum könnte der Bitcoin-Kurs an der 100.000-Dollar-Marke scheitern?

Die 100.000-Dollar-Marke stellt aus psychologischer Sicht eine entscheidende Grenze dar. Sollte der Bitcoin-Kurs es in der kommenden Woche schaffen, sich über dieser Marke zu etablieren und mit hohem Volumen zu handeln, könnte der Bullenmarkt eine neue Dynamik entwickeln und der Bitcoin seinen Aufstieg fortsetzen. Doch ist dies nicht garantiert. An solch wichtigen Marken kommt es häufig zu Gewinnmitnahmen, was die Aufwärtsbewegung hemmen könnte.

Es bleibt abzuwarten, ob der Bitcoin in den kommenden Tagen tatsächlich über die 100.000-Dollar-Marke steigen kann. Kurzfristig könnte der Kurs aufgrund der psychologischen Bedeutung dieser Marke erneut eine Konsolidierung oder sogar eine Korrektur erleben. Langfristig gesehen ist es jedoch sehr wahrscheinlich, dass der Bitcoin-Kurs weiter steigen wird – es könnte lediglich eine gewisse Verschnaufpause notwendig sein.

Bitcoin-Kurs: Die kommenden Tage könnten entscheidend sein

In den letzten Tagen hat der Bitcoin-Kurs wieder positive Signale gezeigt, trotz kleiner Rücksetzer. Die Marke von 100.000 Dollar bleibt ein entscheidendes Thema für die Kryptowährung, da sie nicht nur als technischer Widerstand fungiert, sondern auch als psychologische Hürde. Ein Ausbruch über diese Marke könnte den Bitcoin auf ein neues Kursniveau heben. Doch die Frage, ob der Bitcoin es schaffen wird, weiterhin voranzukommen, bleibt spannend. Die Entwicklungen in den kommenden Wochen dürften für die gesamte Digitalwährung-Marktlandschaft von entscheidender Bedeutung sein.