Lesezeit: 3 min

Zeit seines Lebens hat sich Helmut Schlesinger für eine stabile Währung eingesetzt. Dabei scheute er auch nicht den Konflikt. Nun ist der Anwalt des stabilen Geldes mit 100 gestorben.

Trauer um den Hüter der deutschen Notenbank: Der frühere Bundesbankpräsident Helmut Schlesinger kommt am 13.07.2014 beim Tag der offenen Tür der Deutschen Bundesbank in Frankfurt am Main zu einer Veranstaltung. (Foto: dpa)

Foto: Arne Dedert