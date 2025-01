Lesezeit: 3 min

Teilen article_share:article

Die Wirtschaftskrise hält an, immer mehr Firmen gehen in Kurzarbeit. Deshalb soll das verlängerte Kurzarbeitergeld bis zu 24 Monaten für Unternehmen Überbrückungshilfe leisten. Die Regelung ist aber befristet. Doch rettet Kurzarbeit wirklich Jobs oder werden Arbeitnehmer nur geparkt? Was Arbeitgeber zum Thema wissen sollten, berichten die DWN.

Wirtschaftskrise: Firmen, die seit Januar 2024 in Kurzarbeit sind, können das Kurzarbeitergeld nun bis längstens 31.12. 2025 beziehen. (Foto: dpa) Foto: Robert Michael

Im Folgenden: Steigende Kurzarbeit: Welche Branchen besonders betroffen sind

Kurzarbeit: Welche neuen Regeln die Bundesregierung beschlossen hat

Was Arbeitgeber zur neuen Regelung beim Kurzarbeitergeld wissen sollten

Warum Kurzarbeitergeld langfristig nicht die Lösung sein kann 'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

Hier für nur 1,99 EUR/Monat weiterlesen ✔ Unbegrenzter Zugriff auf alle Basis-Inhalte ✔ Inklusive täglichem Newsletter ✔ Weniger Werbung ✔ Vorlesefunktion aller Artikel