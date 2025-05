Finanzen

Buffetts Abgang, Zölle, Milliardenflucht: Steht der Markt vor einem Wendepunkt?

Turbulente Zeiten an der Wall Street: Während Großinvestoren Milliarden abziehen und Strategen vor dem Ende des Booms warnen, stürmen Kleinanleger an die Börse – angetrieben von Hoffnung, Spekulation und Unsicherheit. Was bedeutet das für den Markt? Und warum ausgerechnet jetzt Warren Buffett das Ruder abgibt.