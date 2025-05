Finanzen

Bitcoinkurs aktuell: Nach Rekordhoch bei 112.000 US-Dollar bleibt Bitcoin stabil

Nach dem Bitcoin-Rekordhoch am Donnerstag hält sich der Bitcoinkurs aktuell weiter auf hohem Niveau. Die Kursrally bei der wichtigsten Kryptowährung setzt sich am Freitag kaum vermindert fort. Was bedeutet das für Anleger? Jetzt Bitcoin kaufen oder doch besser Gewinne mitnehmen?