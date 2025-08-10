Wirtschaft

Arbeitslosigkeit in Deutschland: Geht das Jobwunder seinem Ende entgegen?

Viele Krisen der jüngsten Vergangenheit konnten dem deutschen Arbeitsmarkt wenig anhaben – er erwies sich als äußerst robust. Doch jetzt machen sich die zahlreichen wirtschaftlichen und demografischen Entwicklungen bemerkbar. Wo die Arbeitslosigkeit steigt und welche Branchen auch zukünftig viele Jobs liefern werden.
Autor
Stephanie Schoen
10.08.2025 15:57
Lesezeit: 4 min
Inhalt wird nicht angezeigt, da Sie keine externen Cookies akzeptiert haben. Ändern..
Arbeitslosigkeit in Deutschland: Geht das Jobwunder seinem Ende entgegen?
Personen gehen am Logo vom Jobcenter Berlin-Mitte bei der Jobmesse vorbei (Foto: dpa). Foto: Jens Kalaene

Im Folgenden:

  • Wie es auf dem Arbeitsmarkt aktuell aussieht
  • Warum ein Ende des Booms absehbar ist
  • Welche Branchen auf- und abbauen

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  • 3 Monate Zugriff für nur 4,99 EUR

     

    Endlich keine Werbung

    ✔ Unbegrenzter Zugriff auf wirklich alle Inhalte

    Inklusive täglichem Newsletter

    Inklusive einem ePaper mit monatlichem Schwerpunkt

    Teilen Sie Artikel mit Nicht-Abonnenten

    Archiv aller ePaper

    Vorlesefunktion aller Artikel

    • X

    DWN Telegramm

    Verzichten Sie nicht auf unseren kostenlosen Newsletter. Registrieren Sie sich jetzt und erhalten Sie jeden Morgen die aktuellesten Nachrichten aus Wirtschaft und Politik.
    E-mail: *

    Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und erkläre mich einverstanden.
    Ich habe die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

    Ihre Informationen sind sicher. Die Deutschen Wirtschafts Nachrichten verpflichten sich, Ihre Informationen sorgfältig aufzubewahren und ausschließlich zum Zweck der Übermittlung des Schreibens an den Herausgeber zu verwenden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Link zum Abbestellen befindet sich am Ende jedes Newsletters.

    Arbeitslosigkeit in Deutschland: Geht das Jobwunder seinem Ende entgegen?
    DWN
    Wirtschaft
    Wirtschaft Arbeitslosigkeit in Deutschland: Geht das Jobwunder seinem Ende entgegen?
    10.08.2025

    Viele Krisen der jüngsten Vergangenheit konnten dem deutschen Arbeitsmarkt wenig anhaben – er erwies sich als äußerst robust. Doch...

    Belarus im Strudel der „eurasischen Integration“
    DWN
    Wirtschaft
    Wirtschaft Belarus im Strudel der „eurasischen Integration“
    10.08.2025

    Belarus‘ Abhängigkeit von Russland wird zur existenziellen Gefahr – und China nutzt die Schwäche eiskalt aus. Warum Minsk in einer...

    Rheinmetall, Lockheed Martin & Co.: Defense ist das neue Nachhaltig
    DWN
    Finanzen
    Finanzen Rheinmetall, Lockheed Martin & Co.: Defense ist das neue Nachhaltig
    10.08.2025

    Investieren in „Rüstung“? Darf man das, muss man das? Angesichts der geopolitischen Lage liegt der Gedanke eigentlich nahe.

    Hitzeschutz für Immobilien: So machen Sie Ihr Zuhause hitzefrei
    DWN
    Immobilien
    Immobilien Hitzeschutz für Immobilien: So machen Sie Ihr Zuhause hitzefrei
    10.08.2025

    Deutschland "erfreut" sich 2025, wie schon in den vergangenen Jahren, im Durchschnitt neuer Höchsttemperaturen. Bei einem solchen Wetter...

    EU Start-up Offensive: Brüssel will Europas Innovationslücke schließen
    DWN
    Unternehmen
    Unternehmen EU Start-up Offensive: Brüssel will Europas Innovationslücke schließen
    10.08.2025

    Mit Rentenmilliarden, schneller Finanzierung und einem EU Pass will Brüssel Europas Start ups beflügeln – doch freiwillige Regeln, hohe...

    Das Weltall: Die neue ökonomische Frontlinie
    DWN
    Technologie
    Technologie Das Weltall: Die neue ökonomische Frontlinie
    10.08.2025

    Wem nützt Raumfahrt überhaupt? Im Hintergrund entsteht eine neue wirtschaftliche Realität – Daten, Technologien und Industrien in der...

    Zuverlässigkeit im europäischen Luftverkehr: Welche Airline hält Wort – und welche nicht?
    DWN
    Wirtschaft
    Wirtschaft Zuverlässigkeit im europäischen Luftverkehr: Welche Airline hält Wort – und welche nicht?
    10.08.2025

    Verspätungen, Streiks, Entschädigungen – der europäische Luftverkehr steht unter Druck. Eine aktuelle Analyse deckt auf, welche...

    Geopolitik, KI und Regulierung befeuern Europas Sicherheitsausgaben
    DWN
    Wirtschaft
    Wirtschaft Geopolitik, KI und Regulierung befeuern Europas Sicherheitsausgaben
    10.08.2025

    Geopolitische Spannungen, strengere Gesetze und KI-getriebene Cyberangriffe zwingen Europas Wirtschaft zu massiven Investitionen in...