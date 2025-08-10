Wirtschaft

Arbeitslosigkeit in Deutschland: Geht das Jobwunder seinem Ende entgegen?

Viele Krisen der jüngsten Vergangenheit konnten dem deutschen Arbeitsmarkt wenig anhaben – er erwies sich als äußerst robust. Doch jetzt machen sich die zahlreichen wirtschaftlichen und demografischen Entwicklungen bemerkbar. Wo die Arbeitslosigkeit steigt und welche Branchen auch zukünftig viele Jobs liefern werden.