Mütterrente wird ausgeweitet: Das müssen Sie jetzt zur Mütterrente III wissen

Große Pläne der Bundesregierung: Mütterrente III und Aktivrente kommen

Die Bundesregierung plant eine umfassende Rentenreform mit besonderem Fokus auf ältere Mütter: Die sogenannte Mütterrente III soll ab dem 1. Januar 2027 in Kraft treten. Parallel ist auch eine neue „Aktivrente“ vorgesehen. Damit will die Koalition vor allem zwei Ziele erreichen: die Rentengerechtigkeit für ältere Eltern verbessern und den Fachkräftemangel bekämpfen.

Während der Gesetzesentwurf für die Mütterrente III bereits vorliegt, ist die Umsetzung allerdings noch unklar. Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) warnte frühzeitig, dass der technische Aufwand immens sei. Eine fristgerechte Umsetzung zum 1. Januar 2027 sei daher unrealistisch. Die Bundesregierung hält dennoch an diesem Datum fest und kündigte an, die Mütterrente III notfalls rückwirkend ab 2028 auszuzahlen.

Was ist die Mütterrente?

Die Mütterrente ist keine eigenständige Rente, sondern eine rentensteigernde Anerkennung von Kindererziehungszeiten. Sie betrifft insbesondere Eltern, deren Kinder vor 1992 geboren wurden – in erster Linie Mütter, da sie damals überwiegend die Erziehung übernommen haben. Die Erziehungszeiten fließen als zusätzliche Rentenpunkte in die Berechnung der gesetzlichen Rente ein.

Seit der Einführung der Mütterrente I im Jahr 2014 wurden pro Kind bis zu zwei Jahre anerkannt. Die Mütterrente II, eingeführt 2019, erhöhte diese Zeit auf 2,5 Jahre. Für nach 1992 geborene Kinder galten hingegen von Anfang an 36 Monate. Mit der Mütterrente III soll nun vollständige Gleichstellung geschaffen werden: Drei Jahre Erziehungszeit pro Kind – unabhängig vom Geburtsjahr.

Mütterrente III: Was ändert sich?

Mit der Mütterrente III wird die Erziehungszeit für vor 1992 geborene Kinder von 2,5 auf 3 Jahre erhöht. Das bedeutet einen halben Rentenpunkt mehr pro Kind. Ein Rentenpunkt entspricht ab dem 1. Juli 2025 einem Betrag von 40,79 Euro. Die geplante Erhöhung von 0,5 Punkten bringt demnach 20,40 Euro mehr pro Monat und Kind.

Wer also drei Kinder hat, könnte mit rund 61 Euro mehr Rente im Monat rechnen. Hochgerechnet über eine durchschnittliche Rentenbezugsdauer von 22,1 Jahren ergibt das ein Plus von rund 5.410 Euro pro Kind bei Frauen – ohne künftige Rentenanpassungen einzurechnen.

So funktioniert die Mütterrente

Kindererziehungszeiten werden in der gesetzlichen Rentenversicherung als Pflichtbeitragszeiten gewertet. Diese ersetzen fehlende Beitragsjahre während der Kindererziehung und erhöhen die Rente entsprechend. Die Zeiten können zwischen beiden Elternteilen aufgeteilt werden. Auch Väter können also von der Mütterrente profitieren.

Ein halbes Jahr Kindererziehungszeit entspricht einem halben Rentenpunkt. Mit der Mütterrente III werden somit pro Kind bis zu drei Rentenpunkte angerechnet. Diese Maßnahme ist ein wesentlicher Teil der geplanten Mütterrente-Reform und soll eine gerechtere Behandlung früherer Generationen sicherstellen.

Muss man die Mütterrente III beantragen?

Nein, laut aktuellem Gesetzesentwurf wird die Mütterrente III automatisch ausgezahlt. Wer bereits Rente bezieht und Kinder vor 1992 erzogen hat, muss keinen Antrag stellen. Die Daten sind in der Regel im Rentenkonto gespeichert. Die Rentenversicherung prüft die Voraussetzungen automatisch und berücksichtigt die zusätzliche Erziehungszeit.

Wer noch keine Rente bezieht, aber bereits die Berücksichtigung der Kindererziehungszeiten beantragt hat, muss ebenfalls nicht tätig werden. Falls noch keine Anträge gestellt wurden, erfolgt die Prüfung spätestens im Zuge der Rentenantragstellung.

Was kostet die Mütterrente III?

Die Bundesregierung rechnet mit jährlichen Mehrkosten von rund 5 Milliarden Euro. Diese sollen vollständig aus Steuermitteln finanziert werden. Die Rentenversicherung erhält vom Bund einen entsprechenden Zuschuss. Die Erziehungsleistung wird als gesamtgesellschaftliche Aufgabe angesehen – eine Finanzierung über Beitragsmittel der Versicherten wäre daher ungerecht.

Zum Vergleich: Für die Mütterrente I und II wurden keine gesonderten Zuschüsse gezahlt. Das ändert sich nun mit der Mütterrente-Reform, was als sozialpolitischer Fortschritt gewertet wird.

Achtung bei Sozialleistungen

Ein wichtiger Hinweis: Die Mütterrente III wird als Teil der gesetzlichen Rente angerechnet – und kann sich negativ auf andere Sozialleistungen wie Grundsicherung, Wohngeld oder Witwenrenten auswirken. Gerade Frauen mit niedriger Rente, die auf Grundsicherung angewiesen sind, könnten trotz der Aufstockung unter dem Strich nicht mehr Geld erhalten.

"Nur wer auf mindestens 33 Beitragsjahre kommt, profitiert von einem Freibetrag bei der Grundsicherung", sagt Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbands VdK. Viele Frauen verfehlten diese Grenze, sodass die höhere Mütterrente lediglich zu einer Kürzung der Grundsicherung führen könne. Eine Reform dieser Regelung wird daher von vielen Seiten gefordert.

Kritik an der Mütterrente-Reform

Trotz der positiven Effekte steht die Mütterrente-Reform auch in der Kritik. Einige Wirtschaftsexperten sehen in ihr ein teures Wahlgeschenk. Die Rentenreform sei nicht ausreichend zielgerichtet, um Altersarmut effektiv zu bekämpfen. Laut einer DIW-Studie reduziert die Mütterrente zwar die Einkommenslücke im Alter, aber nur geringfügig. In Westdeutschland bleiben die Rentenansprüche von Müttern nach wie vor deutlich hinter denen kinderloser Frauen und Männer zurück.

Die Ursache liegt häufig in der Teilzeitbeschäftigung nach der Geburt, vor allem im Westen. Statt Geld pauschal zu verteilen, fordern Experten daher Investitionen in Kinderbetreuung, Ganztagsschulen und Pflegeinfrastruktur. Auch steuerliche Anreize wie das Ehegattensplitting gehören laut ihnen auf den Prüfstand.

Was bringt die Aktivrente?

Neben der Mütterrente III will die Bundesregierung ab 1. Januar 2026 die sogenannte Aktivrente einführen. Rentnerinnen und Rentner sollen dann bis zu 2.000 Euro monatlich steuerfrei hinzuverdienen dürfen. Dies soll ältere Menschen motivieren, länger beruflich aktiv zu bleiben und dem Fachkräftemangel entgegenwirken.

Ein weiterer Punkt: Das Vorbeschäftigungsverbot soll aufgehoben werden. Damit könnten Rentner einfacher in alte Arbeitsverhältnisse zurückkehren. Kritiker bezweifeln jedoch, dass finanzielle Anreize allein ausreichen. Oft seien Freude an der Arbeit und soziale Aspekte wichtiger.

Lohnt sich die Mütterrente III?

Die Mütterrente III bringt für viele Mütter und Väter eine spürbare finanzielle Verbesserung – vor allem für jene mit mehreren Kindern. Wer drei Kinder vor 1992 geboren hat, profitiert künftig von über 60 Euro mehr Rente im Monat. Die Maßnahme schafft endlich Gleichstellung zwischen den Generationen und würdigt Erziehungsleistungen gerechter. Dennoch gilt: Die Mütterrente aufstocken bringt nicht allen automatisch mehr Geld. Wer Sozialleistungen bezieht, könnte benachteiligt werden. Hier besteht politischer Nachbesserungsbedarf.

Die Mütterrente III ist Teil eines größeren Reformpakets, das ab 2026 greifen soll. Auch wenn technische und bürokratische Hürden bestehen: Die Richtung stimmt. Eltern, besonders Mütter, erhalten endlich die Anerkennung, die ihnen lange verwehrt blieb.