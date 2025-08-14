Finanzen

Bitcoin-Kurs: Bitcoin erreicht Rekordhoch mit erstmals über 124.000 Dollar

Ein Allzeithoch, das Anleger elektrisiert: Der Bitcoin durchbricht erstmals die Marke von 124.000 Dollar. Getrieben wird der Kurs von institutionellen Käufern, Hoffnungen auf Zinssenkungen – und politischen Signalen aus Washington. Doch Experten warnen: Hinter dem Höhenflug steckt mehr als nur Marktlaune.