Politik

Koalition verspricht sanierte Straßen und stabile Beiträge

Im neuen Jahr sollen Millionen Menschen spürbar von Reformen profitieren. Bundeskanzler Merz und Vizekanzler Klingbeil versprechen schnellere Infrastruktur, stabile Krankenkassenbeiträge und modernisierte Rentenmodelle. Straßen, Schienen und Bürgergeld werden neu geregelt, Riester-Rente und Frühstartrente sollen abgelöst werden.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
12.12.2025 06:52
Lesezeit: 4 min
Bundeskanzler Friedrich Merz (2.v.l., CDU), Lars Klingbeil (r, SPD), Bundesminister der Finanzen, Bärbel Bas (SPD), Bundesministerin für Arbeit und Soziales, und Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern und CSU-Vorsitzender nehmen an der Presseunterrichtung zu den Ergebnissen der Beratungen nach dem Koalitionsausschuss im Kanzleramt teil. (Foto: dpa) Foto: Michael Kappeler

Im Folgenden:

  • Wie die Riester-Rente von der Reform abgelöst wird.
  • Welche Kinder von der Frühstartrente profitieren.
  • Welche Regeln für das Bürgergeld neu gelten.

