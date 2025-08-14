Unternehmen

Talanx-Aktie: Versicherer erwartet 2,3 Milliarden Euro Jahresüberschuss

Versicherer Talanx trotzt massiven Waldbrand-Schäden in Kalifornien und hebt seine Jahresprognose deutlich an. Im ersten Halbjahr stieg der Gewinn kräftig – getrieben von einer starken Erstversicherung. Vorstandschef Torsten Leue sieht den Konzern gut gerüstet für Hurrikans und weitere Naturkatastrophen, die in der zweiten Jahreshälfte drohen.