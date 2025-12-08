Finanzen

Halbleiter-Aktien: Wie die ASML-Aktie zur europäischen Macht im Chipsektor wird

Die US-Großbank Bank of America setzt in Europa auf einen Chipkonzern, der in einem neuen Wachstumszyklus steckt und die Branche unter Zugzwang bringt. Analysten sehen in der ASML-Aktie den stärksten Titel unter den Halbleiter-Aktien. Was bedeutet das für die Anleger?
08.12.2025
Bank of America setzt auf ASML-Aktie als stärksten europäischen Halbleiter-Wert

Die US-Großbank Bank of America hat ihre Liste der aussichtsreichsten Aktienideen für das Jahr 2026 veröffentlicht. Unter den insgesamt 25 Empfehlungen sticht ein europäisches Unternehmen aus der Halbleiterindustrie heraus. Der Konzern ASML gilt nach Einschätzung der Analysten als einer der stärksten Titel unter den Halbleiter-Aktien und als beste Wahl aus Europa. Das berichten die DWN-Kollegen von Äripäev.

Die Experten verweisen darauf, dass ASML in einen mehrjährigen Wachstumszyklus eingetreten ist. Der Zyklus wird durch eine zunehmende Nutzung lithografischer Verfahren, steigende Gewinne und eine deutliche Verbesserung des freien Cashflows getragen. Die Bank bestätigt ihre Kaufempfehlung für ASML und hebt das Kursziel von bisher neunhundertsechsundachtzig Euro auf eintausendeinhundertachtundfünfzig Euro an. Der Aktienkurs liegt derzeit bei rund neunhundertsechzig Euro. Damit sieht die Bank rund zwanzig Prozent weiteres Kurspotenzial. Ab dem Jahr zweitausendsiebenundzwanzig erwartet die Bank einen Wendepunkt, an dem ASML einen größeren Anteil der Kundenausgaben auf sich zieht und von einem stärkeren Produktportfolio profitiert. Yahoo Finance weist darauf hin, dass ASML bei Bank of America sowohl die beste Idee aus Europa als auch die stärkste Empfehlung aus dem gesamten globalen Halbleitersektor ist.

ASML-Aktie: Wachstumstreiber und Marktposition von ASML

Die Neubewertung des Unternehmens stützen drei zentrale Faktoren. Erstens rechnen die Analysten mit einer höheren Intensität der Lithografie in der Speicherchipproduktion. Hersteller von DRAM, also dynamischem Direktzugriffsspeicher, integrieren mehr EUV-Schichten, was Energieeffizienz und Leistungsfähigkeit verbessert. Zweitens erwartet die Bank einen Anstieg der Bruttomarge um rund einhundertfünfzig Basispunkte. Dieser Schritt würde ein Gewinnplus von rund dreißig Prozent ermöglichen. Drittens soll sich der freie Cashflow bis 2027 auf vierzehn Milliarden Euro verdoppeln.

Gleichzeitig prognostiziert Bank of America, dass sich der Anteil Chinas am Umsatz von ASML bei zwanzig bis fünfundzwanzig Prozent stabilisiert. Unterstützt wird der Trend durch einen erwarteten Anstieg der Bruttomarge um fünf Prozentpunkte bis 2030 sowie durch ein durchschnittliches jährliches Gewinnwachstum von 18 Prozent in den kommenden fünf Jahren. Für das vierte Quartal 2025 erwartet die Bank eingehende Bestellungen im Wert von sieben Komma vier Milliarden Euro. Ab dem ersten Quartal 2026 wird ASML keine Gesamtbestellungen mehr veröffentlichen. Die Bank rechnet allerdings damit, dass das Unternehmen künftig mehr Informationen zu Auslastung, Lieferzeiten und Marktdynamik bereitstellt.

Folgen für Investoren und Bedeutung für Deutschland

Die Bank of America erwartet einen deutlichen Anstieg der Mittelzuflüsse, da sich Lagerbestände normalisieren. Die starke Liquidität soll ein geplantes Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 15,5 Milliarden Euro für das Jahr 2026 stützen. Zusätzlich rechnet die Bank mit Dividendenausschüttungen in Höhe von 6,4 Milliarden Euro für die Jahre 2026 und 2027. Für das Jahr 2027 wird erwartet, dass ASML rund 93 Prozent seines freien Cashflows an die Anteilseigner zurückführt.

Für Deutschland ist die Entwicklung aus zwei Gründen relevant. Erstens zählt ASML zu den wichtigsten Technologiezulieferern für deutsche Chipfertigungsprojekte. Die geplanten Investitionen von Unternehmen wie Intel und TSMC in Deutschland erhöhen die strategische Bedeutung von EUV-Technologie. Zweitens beeinflussen starke europäische Halbleiter-Aktien wie die ASML-Aktie auch die Bewertung deutscher Branchenwerte, da Investoren verstärkt nach europäischen Alternativen im globalen Wettbewerb suchen. Sollte sich kein direkter Markteffekt ergeben, bleibt dennoch festzuhalten, dass ASML aufgrund seiner Führungsposition die gesamte europäische Halbleiterindustrie prägt.

