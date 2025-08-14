Immobilien

Hohe Nebenkostenabrechnung 2024? Wie Sie am besten darauf reagieren sollten

Viele Haushalte müssen in diesem Jahr deutlich mehr für Heizung und Betriebskosten zahlen. Was Sie jetzt zur Nebenkostenabrechnung 2024 wissen sollten und welche Rechte Mieter haben.
Autor
Carsten Schmidt
14.08.2025 12:28
Lesezeit: 5 min
Eine Euromünze steckt in einem Heizungsthermostat. Wie Sie am besten auf eine hohe Nebenkostenabrechnung reagieren sollten (Foto: dpa): Foto: Jens Büttner

Im Folgenden:

  • Was die Nebenkosten 2024 so teuer macht und warum viele Nebenkostenabrechnungen fehlerhaft sind
  • Welche Rechte Mieter bei Widerspruch, Belegeinsicht und Zahlungsaufschub haben
  • Wie sich Nachzahlungen senken lassen und wann staatliche Hilfe möglich ist

