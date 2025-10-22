Immobilien

Preisdynamik am Mietmarkt: Mietanstieg auf Immobilienportalen schwächt sich ab

Die Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt ist hoch, doch die Preisdynamik verlangsamt sich. Was ist die Ursache? Der Experte des Kiel Instituts vermutet: Mieter können und wollen nicht mehr zahlen.