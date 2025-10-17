Immobilien

Mehr Genehmigungen für Wohnungen – Eigenheime besonders gefragt

Nach einer längeren Durststrecke zieht die Zahl der erteilten Baugenehmigungen in Deutschland wieder deutlich an. Besonders im Bereich der Einfamilienhäuser ist ein kräftiger Zuwachs zu beobachten. Könnte dies den erhofften Aufschwung im Wohnungsbau einleiten?