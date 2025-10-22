Finanzen

US-Aktienmarkt: Warum die nächste Rekordrally näher ist als der Crash

Nach den Kursstürzen an den Börsen herrscht Unruhe, doch die Panik bleibt aus. Während regionale US-Banken wanken und Investoren über eine KI-Blase diskutieren, zeigt sich der amerikanische Aktienmarkt erstaunlich widerstandsfähig. Viele Analysten halten neue Rekorde für wahrscheinlicher als einen Einbruch – und das könnte auch Europas Anlegern neue Chancen eröffnen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
22.10.2025 14:22
Lesezeit: 3 min
US-Aktienmarkt: Warum die nächste Rekordrally näher ist als der Crash
Die Wall Street zeigt Stärke: Trotz Unsicherheit und Trump-Tarifen sehen Experten mehr Chancen als Risiken. (Foto: dpa | Sven Hoppe) Foto: Sven Hoppe

Im Folgenden:

  • Warum die Wall Street trotz Bankenkrise auf neue Rekorde zusteuert.
  • Wie Donald Trumps Politik die Märkte verunsichert – und zugleich antreibt.
  • Weshalb Anleger von Nordea bis Bankinvest weiter auf Aktien setzen.

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

