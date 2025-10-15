Finanzen

Finanzmärkte unter Druck: Wie private Kreditmärkte einen Börsencrash begünstigen

Die Finanzmärkte sehen sich neuen Risiken ausgesetzt, die im schlimmsten Fall zu einem Börsencrash führen könnten. Besonders die private Kreditvergabe außerhalb regulierter Bankensysteme wächst rasant und zieht sowohl institutionelle als auch private Investoren an. Was einst als Nischenmarkt galt, entwickelt sich zunehmend zu einem komplexen System, dessen Stabilität auf dem Prüfstand steht.
15.10.2025
Die Ratingagentur Fitch warnt vor wachsenden systemischen Risiken, die einen Börsencrash begünstigen können (Foto: dpa) Foto: Justin Lane

Im Folgenden:

  • Welche neuen Risiken drohen an den Finanzmärkten, die zu einem Börsencrash führen könnten?
  • Wie wirken sich die Insolvenzen von Tricolor Holdings und First Brands auf Banken und Investoren aus?
  • Warum werden die Gefahren der privaten Kreditmärkte von vielen Anlegern unterschätzt?

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

