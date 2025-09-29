Wirtschaft

Das Finanzsystem als Casino? Ein Weckruf für Mensch und Natur

Marc Chesney, renommierter Finanzprofessor und Autor des Buches „Stopp – Gegen Kasinofinanzwirtschaft und die Vermarktung der Natur“, schlägt Alarm: Unser aktuelles Finanzsystem ist nicht nur instabil, sondern eine direkte Bedrohung für unsere Gesellschaft und die Umwelt. In einem schonungslosen Interview erklärt er, warum wir in einer "Finanzkasinowirtschaft" leben und wie diese die Welt in eine Sackgasse geführt hat.
Autor
Moritz Enders
29.09.2025 11:00
Lesezeit: 8 min
Finanzkasino vs. Realwirtschaft-- warum wir eine kopernikanische Wende brauchen, um Mensch und Natur zu schützen. (Foto: iStock/ ViewApart).

Im Folgenden:

  • Welche Mechanismen hinter der wachsenden Ungleichheit stecken
  • Wie und warum die Natur zur Ware wird
  • Was wir tun können, um das Ruder noch herumzureißen

