Inflationsindexierte Anleihen: Wann Staatsanleihen schützen und wann sie riskant werden

Steigende Zinsen machen Staatsanleihen riskant. Inflationsindexierte Anleihen bieten dagegen realen Schutz und könnten jetzt zu einer der wichtigsten Anlageklassen werden.
10.10.2025 12:23
Inflationsindexierte Anleihen: Wann Staatsanleihen schützen und wann sie riskant werden
Inflationsindexierte Anleihen sichern Portfolios gegen Kaufkraftverluste ab – gerade in Zeiten steigender Zinsen. (Foto:dpa) Foto: Fernando Gutierrez-Juarez

Im Folgenden:

  • Wann Staatsanleihen zur riskanten Anlage werden
  • Warum inflationsindexierte Anleihen Kaufkraft schützen
  • Welche Chancen Anleger in Deutschland jetzt haben

