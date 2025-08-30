Finanzen

Erneuerbare Energien-ETF: Vergleich – wie Anleger am besten vom globalen Energieumbruch profitieren können

Der weltweite Energieumbruch verändert Märkte, Technologien und Kapitalströme – und die globale Energiewende ist längst Realität. Während Staaten investieren und Unternehmen transformieren, fragen sich viele Anleger: Wie lässt sich der Wandel nutzen, ohne ins Risiko zu laufen? Erneuerbare Energien-ETF können eine gute Anlagestrategie sein. Es gibt aber weitere chancenreiche Alternativen, um am Wandel auf dem Energiemarkt teilzuhaben. Wichtig ist, dass eine Entscheidung, die heute getroffen wird, ihre Wirkung über Jahrzehnte in Form von hohen Renditen entfalten kann.