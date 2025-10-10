Finanzen

Politik frisst Rendite: Wer nicht aufpasst, verliert

Vom Kreml bis Washington mischt sich die Politik zunehmend in die Märkte ein. Während Trumps Wirtschaftsnationalismus neue Gewinner schafft, drohen in Russland Enteignungen und in Schweden linke Eingriffe in Unternehmensgewinne. Anleger, die politische Risiken ignorieren, zahlen am Ende den Preis.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
10.10.2025 17:37
Die Bullen bleiben wachsam: Politische Machtspiele, Zölle und geopolitische Risiken setzen den Märkten zu. (Foto: dpa) Foto: Arne Dedert

Im Folgenden:

  • Wie mischt sich die Politik heute von Washington bis Moskau in die Märkte ein?
  • Welche Branchen könnten von Trumps Wirtschaftsnationalismus profitieren?
  • Welche Aktien sollten Anleger beobachten, um von politischen Risiken zu profitieren statt zu verlieren?

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

