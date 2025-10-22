Wirtschaft

Deutsche Industrie: Was hinter dem Misstrauen gegenüber der Merz-Regierung steckt

Die deutsche Industrie steht vor einem Nervenzusammenbruch: Energiepreise, Bürokratie und globale Konkurrenz rauben ihr die Perspektive. Immer mehr Unternehmen zweifeln, ob sie in Deutschland überhaupt überleben können. Eine neue Studie zeigt, wie tief der Vertrauensverlust reicht – und welche Branchen bereits über den Ausstieg nachdenken.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
22.10.2025 15:11
Lesezeit: 2 min
Deutsche Industrie: Was hinter dem Misstrauen gegenüber der Merz-Regierung steckt
Hohe Energiepreise, Reformstau, Unsicherheit: Deutschlands Industrie zweifelt an der Zukunft. (Foto: dpa | Moritz Frankenberg) Foto: Moritz Frankenberg

Im Folgenden:

  • Warum deutsche Unternehmen kaum noch an politische Reformen glauben.
  • Wie tief der Pessimismus in den Vorstandsetagen sitzt.
  • Weshalb Autozulieferer plötzlich auf Rüstungsproduktion umsteigen.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  •  

    3 Monate Zugriff für nur 1,66 EUR/Monat

     

    Endlich keine Werbung

    ✔ Unbegrenzter Zugriff auf wirklich alle Inhalte

    Inklusive täglichem Newsletter

    Inklusive einem ePaper mit monatlichem Schwerpunkt

    Teilen Sie Artikel mit Nicht-Abonnenten

    Archiv aller ePaper

    Vorlesefunktion aller Artikel

 

X

DWN Telegramm

Verzichten Sie nicht auf unseren kostenlosen Newsletter. Registrieren Sie sich jetzt und erhalten Sie jeden Morgen die aktuellesten Nachrichten aus Wirtschaft und Politik.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Ihre Informationen sind sicher. Die Deutschen Wirtschafts Nachrichten verpflichten sich, Ihre Informationen sorgfältig aufzubewahren und ausschließlich zum Zweck der Übermittlung des Schreibens an den Herausgeber zu verwenden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Link zum Abbestellen befindet sich am Ende jedes Newsletters.

Deutsche Industrie: Was hinter dem Misstrauen gegenüber der Merz-Regierung steckt
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Deutsche Industrie: Was hinter dem Misstrauen gegenüber der Merz-Regierung steckt
22.10.2025

Die deutsche Industrie steht vor einem Nervenzusammenbruch: Energiepreise, Bürokratie und globale Konkurrenz rauben ihr die Perspektive....

US-Aktienmarkt: Warum die nächste Rekordrally näher ist als der Crash
DWN
Finanzen
Finanzen US-Aktienmarkt: Warum die nächste Rekordrally näher ist als der Crash
22.10.2025

Nach den Kursstürzen an den Börsen herrscht Unruhe, doch die Panik bleibt aus. Während regionale US-Banken wanken und Investoren über...

Chipkrise durch Nexperia-Lieferstopp: VW warnt vor möglichen Engpässen
DWN
Unternehmen
Unternehmen Chipkrise durch Nexperia-Lieferstopp: VW warnt vor möglichen Engpässen
22.10.2025

Die Krise um den Chip-Zulieferer Nexperia spitzt sich zu. VW schließt kurzfristige Engpässe nicht mehr aus.

Preisdynamik am Mietmarkt: Mietanstieg auf Immobilienportalen schwächt sich ab
DWN
Immobilien
Immobilien Preisdynamik am Mietmarkt: Mietanstieg auf Immobilienportalen schwächt sich ab
22.10.2025

Die Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt ist hoch, doch die Preisdynamik verlangsamt sich. Was ist die Ursache? Der Experte des Kiel Instituts...

Goldpreis auf Rekordniveau: Warum Anleger jetzt vorsichtig sein sollten
DWN
Finanzen
Finanzen Goldpreis auf Rekordniveau: Warum Anleger jetzt vorsichtig sein sollten
22.10.2025

Der weltweite Goldhandel boomt wie nie zuvor. Doch hinter glänzenden Preisen lauern Risiken: Gold kann entweder Sicherheit oder Rendite...

Sanierungsfall Webasto: Rettungsplan für den Autozulieferer scheint in trockenen Tüchern
DWN
Unternehmen
Unternehmen Sanierungsfall Webasto: Rettungsplan für den Autozulieferer scheint in trockenen Tüchern
22.10.2025

Der Rettungsplan für den Automobilzulieferer Webasto steht: Der für seine Autodächer und Standheizungen bekannte Zulieferer hat seine...

Luxus im Wandel: Exklusive Erlebnisse lösen materiellen Besitz als Statussymbol ab
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Luxus im Wandel: Exklusive Erlebnisse lösen materiellen Besitz als Statussymbol ab
22.10.2025

Der Luxusmarkt steht vor einem Wandel. Trotz steigender Vermögen der Superreichen schrumpfen traditionelle Segmente, während sich...

Höhere Strompreise im Winter? Behörden legen Bericht für Deutschland vor
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Höhere Strompreise im Winter? Behörden legen Bericht für Deutschland vor
22.10.2025

Ende 2024 schnellten die Strompreise zeitweise auf mehr als 900 Euro pro Megawattstunde. Haben Anbieter die Lage ausgenutzt?...