Unternehmen

Sanierungsfall Webasto: Rettungsplan für den Autozulieferer scheint in trockenen Tüchern

Der Rettungsplan für den Automobilzulieferer Webasto steht: Der für seine Autodächer und Standheizungen bekannte Zulieferer hat seine Finanzlöcher bis 2028 gestopft. Dabei helfen auch die Kunden von Webasto – zahlreiche große Automobilhersteller – mit hunderten Millionen. Wichtigster Treiber des geplanten Umschwungs ist dabei der Personalabbau.