Technologie

KI im Fokus: Wie Künstliche Intelligenz das Gesundheitswesen günstiger machen könnte

Künstliche Intelligenz verändert das Gesundheitswesen und könnte Diagnosen schneller und kostengünstiger machen. Besonders in der Radiologie zeigt sich, wie KI Routinetätigkeiten übernehmen kann. Gleichzeitig werfen erste Erfahrungen Fragen zu Effizienz, Kosten und Personalbedarf auf.