Finanzen

Dax 40: Gewinne trotzen Zollstreit und Konjunkturflaute

Trotz politischer Spannungen und sinkender Umsätze in den USA und China melden viele Dax-Konzerne solide Quartalszahlen. Während Autohersteller mit Zöllen und Konkurrenz aus China kämpfen, glänzen andere Branchen mit Rekordgewinnen. Eine neue EY-Analyse zeigt, welche Unternehmen profitieren – und wer ins Straucheln gerät.