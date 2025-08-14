Finanzen

Dax 40: Gewinne trotzen Zollstreit und Konjunkturflaute

Trotz politischer Spannungen und sinkender Umsätze in den USA und China melden viele Dax-Konzerne solide Quartalszahlen. Während Autohersteller mit Zöllen und Konkurrenz aus China kämpfen, glänzen andere Branchen mit Rekordgewinnen. Eine neue EY-Analyse zeigt, welche Unternehmen profitieren – und wer ins Straucheln gerät.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
14.08.2025 11:26
Dax 40: Manche Branchen boomen trotz der US-Zölle. (Foto: dpa) Foto: Boris Roessler

Im Folgenden:

  • Welche Dax-Konzerne trotz globaler Krisen wachsen.
  • Wie sich die Beschäftigtenzahlen im Dax 40 verändern
  • Welche Branchen vom US-Markt profitieren.

    14.08.2025

    Trotz politischer Spannungen und sinkender Umsätze in den USA und China melden viele Dax-Konzerne solide Quartalszahlen. Während...

    Ukraine vor großem Gebietsopfer: Trumps Waffenruhe-Plan mit Putin sorgt für Alarm
    Politik Ukraine vor großem Gebietsopfer: Trumps Waffenruhe-Plan mit Putin sorgt für Alarm
    14.08.2025

    Während Donald Trump in Alaska mit Wladimir Putin über eine sofortige Waffenruhe sprechen will, wächst in Kyjiw die Sorge vor einem...

    Talanx-Aktie: Versicherer erwartet 2,3 Milliarden Euro Jahresüberschuss
    Unternehmen Talanx-Aktie: Versicherer erwartet 2,3 Milliarden Euro Jahresüberschuss
    14.08.2025

    Versicherer Talanx trotzt massiven Waldbrand-Schäden in Kalifornien und hebt seine Jahresprognose deutlich an. Im ersten Halbjahr stieg...

    Thyssenkrupp-Aktie: Marinesparte trotzt schwacher Stahl- und Baukonjunktur
    Unternehmen Thyssenkrupp-Aktie: Marinesparte trotzt schwacher Stahl- und Baukonjunktur
    14.08.2025

    Thyssenkrupp kämpft mit schwacher Nachfrage und sinkenden Preisen in Kernbranchen. Nur die Marinesparte TKMS wächst – doch sie kann die...

    Eon-Aktie: Investitionen in Netzausbau schieben Eon an - Ziele bestätigt
    Unternehmen Eon-Aktie: Investitionen in Netzausbau schieben Eon an - Ziele bestätigt
    14.08.2025

    Deutschlands größter Stromversorger und Netzbetreiber Eon profitiert weiterhin vom Ausbau des Energienetzes. Im ersten Halbjahr...

    Rentenreform: Warum das Rentenpaket der Regierung keine Lösung ist – und sogar schadet
    Politik Rentenreform: Warum das Rentenpaket der Regierung keine Lösung ist – und sogar schadet
    14.08.2025

    Das vergangene Woche verabschiedete Rentenpaket der Bundesregierung umfasst fast 50 Milliarden Euro. Viele Rentenexperten sind entsetzt und...

    Luxus für die Chefetage: DAX-Vorstände kassieren das 41-Fache ihrer Mitarbeiter
    Wirtschaft Luxus für die Chefetage: DAX-Vorstände kassieren das 41-Fache ihrer Mitarbeiter
    14.08.2025

    Während die Wirtschaft stagniert, steigen die Managergehälter: DAX-Vorstände verdienen im Schnitt das 41-Fache ihrer Mitarbeiter – und...

    Trump öffnet Chip-Schleusen für China: Sicherheit nur noch zweitrangig
    Politik Trump öffnet Chip-Schleusen für China: Sicherheit nur noch zweitrangig
    13.08.2025

    Trotz jahrelanger Warnungen vor Pekings Militärambitionen gibt Trump den Verkauf modernster US-Chips an China frei – und stellt Profit...