Wirtschaft

Maschinenbau Deutschland: Stellenabbau verlangsamt sich spürbar

Deutschlands Maschinenbauer kämpfen mit Auftragsrückgängen, doch der massive Stellenabbau verliert an Tempo. Trotz sinkender Beschäftigtenzahlen halten viele Unternehmen an ihren Fachkräften fest – aus strategischem Kalkül und aus Sorge vor künftigem Mangel. Erste Anzeichen einer Stabilisierung geben Anlass zur Hoffnung, eine Trendwende bleibt jedoch aus.