Finanzen

Steuerhinterziehung: Zahl der Betriebsprüfungen geht seit Jahren zurück - das bringt Probleme mit sich

Der Kampf gegen Steuerhinterziehung ist immer wieder ein erklärtes Ziel der Politik. Doch in der Realität gibt es immer weniger Betriebsprüfungen und damit gibt es auch immer weniger nachträglich erhobene Steuern. Die Hintergründe.
Autor
Stephanie Schoen
17.08.2025 05:51
Lesezeit: 4 min
Steuerhinterziehung: Zahl der Betriebsprüfungen geht seit Jahren zurück - das bringt Probleme mit sich
Der Briefkasten des Finanzamts in Berlin-Tempelhof: Wegen immer weniger Betriebsprüfungen gibt es immer weniger Steuernachzahlungen (Foto: dpa). Foto: Christoph Soeder

Im Folgenden:

  • Warum immer weniger Betriebsprüfungen gemacht werden
  • Welche Summen an Steuergeldern verloren gehen
  • Wieso nicht mehr Betriebsprüfer eingestellt werden

