China jenseits der Schlagworte: Ein Insider berichtet – Megastädten und ländliche Transformation

Uwe Behrens hat 27 Jahre in China und Indien gelebt und gearbeitet – lange bevor Schlagworte wie „Belt and Road Initiative“ bekannt wurden. In unserem Interview berichtet er, wie er Chinas rasante Entwicklung, Armutsbekämpfung und Infrastrukturprojekte erlebt hat. Seine Sicht kontrastiert stark mit der Darstellung in westlichen Medien: differenziert und geprägt von direkten Erfahrungen. Ein Einblick in ein Land, das viele nur aus der Ferne beurteilen.