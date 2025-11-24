Politik

G20 in Afrika: Geschlossenheit trotz US-Abwesenheit – Signal für Frieden und Entwicklung

Beim ersten G20-Gipfel auf afrikanischem Boden bleibt der Platz der USA demonstrativ leer – doch die übrigen Mitglieder setzen ein klares Zeichen. Trotz des Boykotts durch Präsident Trump verständigen sich die Staats- und Regierungschefs auf weitreichende Vorhaben im Kampf gegen Konflikte, Pandemien und Armut. Wie belastbar sind ihre Zusagen jedoch ohne die Unterstützung der größten Wirtschaftsmacht?