Staat dämpft bei Strom- und Gaskosten: Wie sich das auswirkt

Die Strom-Netzentgelte sinken. Das entlastet viele Kunden – aber nicht alle gleichmäßig. Bei Gaskunden macht sich der Wegfall der Gasspeicherumlage bemerkbar, aber nur geringfügig.
04.01.2026 07:38
Staat dämpft bei Strom- und Gaskosten: Wie sich das auswirkt
Energieversorger sind nicht verpflichtet, niedrigere Strom- und Gasnetzgebühren in bestehenden Tarifen unmittelbar zu berücksichtigen.

Im Folgenden:

  • Warum die Bundesregierung ab Januar für Entlastungen bei Strom- und Gaskosten sorgt.
  • Wie regional unterschiedlich sich die Stromnetzgebühren auf die Verbraucher auswirken.
  • Weshalb niedrigere Netzentgelte nicht automatisch bei allen Stromkunden ankommen.

