Energiekrise: Warum der Preissturz jetzt ganze Volkswirtschaften umkrempelt

Der weltweite Gasmarkt kippt von Knappheit in Überfluss. Während Unternehmen jahrelang unter der Energiekrise litten, setzt eine massive Angebotswelle nun einen überraschenden Preisschock frei, der ganze Volkswirtschaften entlastet. Die Frage ist, wie lange dieser positive Impuls anhält und welche strategischen Weichen Europa jetzt stellen muss.