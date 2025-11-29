Wirtschaft

Energiekrise: Warum der Preissturz jetzt ganze Volkswirtschaften umkrempelt

Der weltweite Gasmarkt kippt von Knappheit in Überfluss. Während Unternehmen jahrelang unter der Energiekrise litten, setzt eine massive Angebotswelle nun einen überraschenden Preisschock frei, der ganze Volkswirtschaften entlastet. Die Frage ist, wie lange dieser positive Impuls anhält und welche strategischen Weichen Europa jetzt stellen muss.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
29.11.2025 07:17
Lesezeit: 2 min
Energiekrise: Warum der Preissturz jetzt ganze Volkswirtschaften umkrempelt
Der weltweite Gasmarkt kippt von Knappheit zu Überfluss. Eine massive Angebotswelle senkt Preise deutlich und entlastet Volkswirtschaften (Foto: dpa | Sebastian Gollnow) Foto: Sebastian Gollnow

Im Folgenden:

  • Warum die Energiekrise schneller endet als erwartet.
  • Wie die Gasüberschüsse globale Preise drücken.
  • Welche Folgen Europa wirtschaftlich spürt.

