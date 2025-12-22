Staatsmilliarden für E-Autos: Warum Kaufprämien den Markt nicht stabilisieren

Ein Elektrofahrzeug von Volkswagen lädt an einer Ladesäule: Ökonomen warnen vor den Nebenwirkungen von Kaufprämien für E-Autos (Foto: dpa).

Ein Elektrofahrzeug von Volkswagen lädt an einer Ladesäule: Ökonomen warnen vor den Nebenwirkungen von Kaufprämien für E-Autos (Foto: dpa). Foto: Jan Woitas

Drei Milliarden für E-Autos: Regierung setzt erneut auf Kaufanreize

Die Bundesregierung plant ab 2026 erneut eine staatliche Förderung für Elektroautos. Nach dem Ende des Umweltbonus Ende 2023 und dem anschließenden Einbruch der privaten Neuzulassungen soll ein neues Förderprogramm den Markt stabilisieren. Finanziert wird es aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF). Insgesamt stehen drei Milliarden Euro für den Zeitraum von 2026 bis 2029 zur Verfügung.

Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD), dessen Haus für die Ausgestaltung des Förderprogramms zuständig ist, begründet die Neuauflage der Kaufprämie mit sozialen und industriepolitischen Zielen. Die Förderung solle gezielt Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen beim Umstieg auf Elektromobilität unterstützen.

Zugleich solle sie deutsche Hersteller dazu bewegen, mehr bezahlbare Elektrofahrzeuge auf den Markt zu bringen. Schneider spricht von einem „milliardenschweren Anreiz“, der Klimaschutz und soziale Teilhabe verbinden solle. Die vom Bundesumweltministerium (BMUV) veröffentlichten Details konkretisieren die Eckpunkte des Programms, verdeutlichen aber auch seine strukturellen Grenzen.

E-Auto-Förderung 2026: Wer und was ab 2026 gefördert wird

Nach Angaben des BMUV richtet sich die neue E-Auto-Förderung ausschließlich an Privatpersonen. Förderfähig ist der Kauf oder das Leasing eines erstmals im Inland zugelassenen Neufahrzeugs der EU-Fahrzeugklasse M1 mit rein batterieelektrischem Antrieb (BEV) oder Plug-in-Hybrid-Antrieb. Die konkreten technischen Anforderungen an Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge werden derzeit noch festgelegt. Weitere Details wolle das Ministerium zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen.

Zentrale Voraussetzung ist eine Einkommensgrenze von 80.000 Euro netto pro Haushalt und Jahr. Diese Grenze orientiert sich laut BMUV am Medianwert privater Neuwagenkäufer. Ziel sei es, rund die Hälfte der Haushalte, die sich privat einen Neuwagen anschaffen, potenziell förderfähig zu machen. Für bis zu zwei Kinder erhöht sich die Einkommensgrenze um jeweils 5.000 Euro pro Kind. Haushalte oberhalb dieser Schwelle sind vollständig ausgeschlossen. Gleichzeitig bleibt der Kreis der Anspruchsberechtigten auf Neuwagenkäufer begrenzt.

Gebrauchtwagen sind nicht Bestandteil der ab 2026 startenden Unterstützung. Zwar würden Vorschläge zur Einbeziehung von Gebrauchtfahrzeugen geprüft, sie seien jedoch aktuell nicht vorgesehen. Angesichts von Neuwagenpreisen im Elektrosegment jenseits von 30.000 Euro bleibt der Zuschuss relativ begrenzt.

Förderung auch für E-Autos aus China

Industriepolitisch relevant ist eine weitere Klarstellung des BMUV. Geförderte Fahrzeuge müssen nicht aus EU-Produktion stammen. Auf die Frage, ob die Fahrzeuge aus europäischer Herstellung kommen müssen, antwortet das Ministerium ausdrücklich: „Zumindest nicht kurzfristig.“

Die Bundesregierung plant zwar, im Rahmen der angekündigten EU-Initiativen „Industrial Accelerator Act“ und „Battery-Booster“ künftig EU-rechtskonforme Local-Content-Kriterien sowie EU-weit harmonisierbare Präferenzregelungen zu entwickeln. Diese sollen es ermöglichen, europäische Wertschöpfung gezielter zu berücksichtigen. Entsprechende Vorgaben befinden sich jedoch noch in Arbeit und sollen erst später in das laufende Förderprogramm integriert werden.

Für die Anfangsphase bedeutet das: Die Kaufprämie ist herkunftsoffen. Auch Fahrzeuge mit überwiegend außereuropäischer Wertschöpfung, zum Beispiel von chinesischen Herstellern wie BYD oder Geely, sind förderfähig.

EU lockert Verbrenner-Aus und senkt Flottenziel

Parallel zur nationalen Förderdebatte verändert sich auch der europäische Regulierungsrahmen für Europas Automobilindustrie. Die EU-Kommission hat am 16. Dezember ihre Emissionsrichtlinien angepasst und das bislang geplante faktische Verbrenner-Aus ab 2035 aufgeweicht. Künftig müssen die CO₂-Flottenemissionen von Neuwagen ab 2035 nicht mehr um 100 Prozent, sondern nur noch um 90 Prozent sinken.

Damit können auch nach 2035 weiterhin Neuwagen mit Verbrennungstechnologie zugelassen werden, darunter Hybridfahrzeuge, klassische Benziner sowie Modelle mit Range-Extender-Technik. Die verbleibenden Emissionen müssen die Hersteller über Ausgleichsmechanismen kompensieren. Vorgesehen sind unter anderem CO₂-Gutschriften („Credits“) für den Einsatz von klimaneutralen synthetischen Kraftstoffen (E-Fuels), für grünen Stahl sowie für weitere emissionsmindernde Maßnahmen entlang der Wertschöpfungskette.

Gleichzeitig hält die Kommission an zusätzlichen Vorgaben fest, etwa verbindlichen Quoten für emissionsarme Antriebe in großen Unternehmens- und Mietwagenflotten, deren konkrete Ausgestaltung noch folgen soll. Der regulatorische Druck bleibt damit hoch, wird aber technologieoffener ausgestaltet als bislang vorgesehen. Mit der sich veränderten europäischen Regulierung stellt sich allerdings nun die Frage, welche Rolle nationale Förderprogramme für E-Fahrzeuge künftig überhaupt noch spielen können.

E-Auto-Förderung: Autobranche kritisiert Förderprogramm

Fakt ist: Ökonomen und Händler warnen seit Jahren vor den Nebenwirkungen von Kaufprämien für E-Autos. Bereits die Ankündigung neuer Förderprogramme führt regelmäßig dazu, dass Kaufentscheidungen aufgeschoben werden. Gleichzeitig entstehen Mitnahmeeffekte, weil vor allem Käufer profitieren, die sich ohnehin für ein Elektroauto entschieden hätten.

Kritik kommt aus der Branche selbst. Burkhard Weller, Chef der Autohausgruppe Weller, warnt vor klassischen Vorzieheffekten. Im Interview mit der “WirtschaftsWoche” Mitte Dezember 2025 sagte Weller, schon die bloße Ankündigung der Prämie habe die Nachfrage gelähmt: „In Aussicht gestellte Prämien sind der größte Blödsinn für unsere Branche.” Über den Kauf eines E-Autos nachdenke, warte nun ab. „Dadurch fährt kein einziges E-Auto mehr auf deutschen Straßen.“

Weller verweist zudem auf einen weiteren Effekt: Käufer, die frühzeitig ohne Förderung umgestiegen seien, würden doppelt bestraft. Ihre Fahrzeuge verlören an Wert, gleichzeitig entwerteten sich Händlerbestände um die Höhe der Prämie. Es entstünden Mitnahmeeffekte, aber keine zusätzliche Nachfrage.

Dudenhöffer: 30.000 Elektroautos retten uns nicht

Auch Ferdinand Dudenhöffer, Direktor des privaten Center Automotive Research (CAR), äußert sich skeptisch. Die Kaufprämie sei gut gemeint, greife aber zu kurz.

„Ganz nett, aber löst nicht unsere Probleme“, sagte Dudenhöffer im Gespräch mit der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ). „Sozialprogramme führen unsere Autoindustrie nicht in die Zukunft, sondern nur harte Schnitte, um unsere Kosten zu senken.“

Deutschland verkaufe weniger als drei Millionen Neuwagen pro Jahr, der Weltmarkt liege bei rund 80 Millionen Fahrzeugen. Industriepolitisch seien nationale Kaufprämien daher kaum relevant. Dudenhöffer bringt es zugespitzt auf den Punkt: „30.000 Elektroautos retten uns nicht.“ Der Fokus müsse auf Wettbewerbsfähigkeit, Skalierung und internationalen Märkten liegen und nicht auf kleinteiligen Absatzhilfen im Inland. Weiterlesen „Falsches Signal zur falschen Zeit“: Ökonomen gegen Aufweichung des Verbrenner-Aus

Elektromobilitätssteuer Großbritannien: Wie London die E-Auto-Revolution abbremst

Europas Automobilindustrie im Wandel: Chinesische Autohersteller übernehmen Führung im Kampf um den Elektroauto-Markt

Australien bis Norwegen: Struktur schlägt Zuschuss

Ein Blick nach Norwegen und Dänemark, auf die Niederlande und Australien zeigt, dass hohe E-Auto-Anteile nicht primär durch Kaufprämien erreicht wurden. Entscheidend waren dort vielmehr dauerhafte steuerliche Vorteile, klare Verteuerung von Verbrennern, günstige Strompreise und Planungssicherheit.

Norwegen: Massenmarkt für E-Mobilität

Norwegen gilt seit Jahren als weltweit führender Markt für Elektroautos. Der Anteil reiner batterieelektrischer Fahrzeuge (BEV) an den Neuzulassungen liegt regelmäßig bei über 90 Prozent. So ermittelte eine Marktanalyse für 2025, dass Norwegen bei BEV-Neuzulassungen mit 95,1 Prozent klar an der Spitze Europas liegt, gefolgt von Dänemark und den Niederlanden. Ein Blick auf frühere Jahre zeigt, dass Norwegen diesen Übergang über einen langen Zeitraum aufgebaut hat: Bereits 2024 lag der BEV-Anteil an den Neuzulassungen bei knapp 89 Prozent. Die vier Erfolgshebel dafür waren:

Steuerliche Vorteile: Wegfall der Mehrwertsteuer auf BEVs über viele Jahre. Hohe Belastung von Verbrennern: Zusätzliche Abgaben auf Benzin- und Dieselautos. Günstiger Ladestrom: Relativ niedrige Strompreise im Vergleich zu Deutschland. Verlässliche Ladeinfrastruktur: Gleichbleibende politische Rahmenbedingungen ohne abrupte Förderstopps.

Norwegens Erfolg bei der Etablierung der Elektromobilität beruht nicht auf milliardenschweren Kaufprämien, sondern auf einer Kombination aus langfristiger Kostenwahrheit, steuerlicher Lenkung und einem verlässlichen regulatorischen Rahmen.

Niederlande: Strukturpräferenzen statt Zuschüsse

Die Niederlande gehören ebenfalls zu den europäischen Ländern mit hohen Elektroquoten. Für 2025 wird ein BEV-Anteil von 35,4 Prozent bei Neuzulassungen berichtet. Im Jahr 2024 war der niederländische E-Auto-Marktanteil bei Neuwagen sogar knapp 35 Prozent. Die vier zentralen Elemente der niederländischen Elektromobilitätsstrategie sind:

Dienstwagenbesteuerung stark abhängig von CO₂-Emissionen, CO₂-basierte Zulassungsabgaben, konsequente Verteuerung fossiler Fahrzeuge, steuerliche Vorteile für emissionsfreie Fahrzeuge.

Auch hier gilt: Die Nachfrage wird über Kostenanreize im Fahrzeugunterhalt gesteuert, nicht über einmalige Kaufprämien.

Australien: Verbrauchskosten als Anreiz

Ein Sonderfall ist Australien, wo Bundes- und Landesprogramme zunehmend auf Niedrigkosten-Tarife für Strom und Ladeinfrastrukturanreize setzen. So führt das Land ab Juli 2026 ein Programm ein, bei dem Haushalte während definierter Mittags-Perioden kostenlos Strom beziehen können, wenn Photovoltaikanlagen diesen zeitweise auf null drücken. Für EV-Fahrende kann das einen spürbaren Einfluss auf die Betriebskosten haben: Schätzungen gehen von bis zu 700 Euro jährlicher Einsparung aus, wenn E-Autos während dieser Fenster geladen werden. Daneben umfassen australische Förderprogramme Bundes- und Landesanreize wie:

Reduzierte Luxussteuer-Grenzwerte für EVs gegenüber Verbrennern, Regionale Rabatte bei der Regfistrierung eines E-Fahrzeugs, Zuschüsse von bis zu 2.000 Euro für E-Autos in bestimmten Territorien.

Die australische Strategie zeigt, dass Betriebskosten-Senker und zeitvariable Stromtarife starke Nachfrageimpulse setzen können, ohne milliardenschwere Direktkaufprämien.

Nachfrageimpuls ohne Strukturwandel

Die neue E-Auto-Förderung ab 2026 ist sozial differenzierter als frühere Programme. Sie ist klar begrenzt, transparent ausgestaltet und fiskalisch gedeckelt. Dennoch dürfte ihre strukturelle Wirkung begrenzt bleiben. Ohne günstige Betriebskosten, verlässliche Rahmenbedingungen und industriepolitisch wirksame Kriterien bleibt die Kaufprämie vor allem ein konsumtiver Impuls. Sie kann den Markt kurzfristig stützen, aber nicht nachhaltig transformieren.