Panorama

BER-Warnstreik: Flüge gestrichen – welche Rechte Passagiere jetzt haben

Der Warnstreik am BER bringt den Flugverkehr in Berlin komplett zum Erliegen. Tausende Reisende stehen vor kurzfristigen Änderungen ihrer Pläne. Doch welche Rechte haben Passagiere wirklich beim Flughafen-Streik – und welche Option ist jetzt die beste Wahl?