Panorama

BER-Warnstreik: Flüge gestrichen – welche Rechte Passagiere jetzt haben

Der Warnstreik am BER bringt den Flugverkehr in Berlin komplett zum Erliegen. Tausende Reisende stehen vor kurzfristigen Änderungen ihrer Pläne. Doch welche Rechte haben Passagiere wirklich beim Flughafen-Streik – und welche Option ist jetzt die beste Wahl?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
18.03.2026 06:31
Lesezeit: 2 min
BER-Warnstreik: Flüge gestrichen – welche Rechte Passagiere jetzt haben
Der Warnstreik am BER sorgt für Flugausfälle. Passagiere können unter Umständen Geld zurückbekommen, manchmal ist Umbuchen aber sinnvoller. (Foto: dpa) Foto: Christophe Gateau

Im Folgenden:

  • Was bedeutet der Warnstreik am BER konkret für Reisende?
  • Welche Optionen haben Passagiere beim Flughafen-Streik wirklich?
  • Wann lohnt sich eine Umbuchung beim Streik am BER?

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