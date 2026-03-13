Finanzen

Iran-Krieg: Rechte für Nahost-Urlauber – wann Sie Teile des Reisepreises zurückfordern können

Der Iran-Krieg und die Eskalation im Nahen Osten haben zahlreiche Reisen abrupt verändert. Für Nahost-Urlauber wurde der Urlaub zur Geduldsprobe. Viele fragen sich nun: Gibt es Geld zurück – und wenn ja, wie viel vom Reisepreis?