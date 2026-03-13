Finanzen

Iran-Krieg: Rechte für Nahost-Urlauber – wann Sie Teile des Reisepreises zurückfordern können

Der Iran-Krieg und die Eskalation im Nahen Osten haben zahlreiche Reisen abrupt verändert. Für Nahost-Urlauber wurde der Urlaub zur Geduldsprobe. Viele fragen sich nun: Gibt es Geld zurück – und wenn ja, wie viel vom Reisepreis?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
13.03.2026 12:17
Lesezeit: 3 min
Iran-Krieg: Rechte für Nahost-Urlauber – wann Sie Teile des Reisepreises zurückfordern können
Ein Airbus A-380 von Emirates landet nach seinem Flug aus Dubai auf dem Flughafen. (Foto: dpa) Foto: Boris Roessler

Im Folgenden:

  • Warum können Nahost-Urlauber trotz Krisenlage Geld zurückfordern?
  • Welche Reisemängel den Reisepreis tatsächlich mindern können?
  • Wann Flugverspätungen zu einer hohen Reisepreis-Minderung führen?

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