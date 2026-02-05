Unternehmen

Bahnrechte im Winter: Entschädigung bei Schnee und Eis – welche Fahrgastrechte gelten?

Schnee, Eis und Verspätungen bringen den Bahnverkehr regelmäßig durcheinander. Doch nicht jedes Winterwetter gilt als außergewöhnlicher Umstand. Für Reisende stellt sich daher die entscheidende Frage, wann Entschädigungen entfallen und welche Fahrgastrechte bei der Bahn bei unterschiedlichen Wetterverhältnissen bestehen.
Ein ICE der Deutschen Bahn fährt bei Schnee: Manchmal entfallen Entschädigungen, viele Fahrgastrechte gelten aber auch bei Winterchaos (Foto: dpa). Foto: Julian Stratenschulte

Schnee und Eis: Welche Rechte Bahnkunden aktuell haben

Wann zählt Winterwetter als außergewöhnlicher Umstand? Was Bahnreisende derzeit zu Entschädigungen und weiteren Ansprüchen wissen sollten.

Schnee in Hamburg, Regen in München: Wenn das Winterwetter regional sehr unterschiedlich ausfällt, fragen sich viele Bahnreisende, ab wann höhere Gewalt greift und welche Rechte ihnen in solchen Fällen zustehen. Liegt ein außergewöhnlicher Umstand vor, sieht es mit Entschädigungen tatsächlich schlecht aus: "Ein Eisenbahnunternehmen ist nicht verpflichtet, eine Entschädigung zu zahlen, wenn es nachweisen kann, dass die Verspätung oder der Ausfall durch außergewöhnliche Umstände verursacht wurde", erklärt der auf Reiserecht spezialisierte Anwalt Paul Degott. Dazu zählen vor allem extreme Witterungsbedingungen.

Die Abgrenzung ist jedoch alles andere als einfach: Wann es sich lediglich um einen winterlichen Wetterumschwung und wann um ein extremes Wetterereignis handelt, lässt sich laut einem Sprecher der Deutschen Bahn nicht pauschal festlegen.

Bisher nur ein reguläres saisonales Wetterereignis

Bei Wetterlagen orientiert sich die Deutsche Bahn an den Einschätzungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD). "Auf dieser Basis beurteilen wir die aktuelle Situation im Moment als reguläres saisonales Wetterereignis und zahlen gemäß der Fahrgastrechteverordnung Entschädigungen", so der Sprecher.

Bisher also ein ganz normaler Winter? Offenbar ja. Auch die Schlichtungsstelle Reise und Verkehr gibt vorerst Entwarnung. "Unser erster Eindruck ist nicht, dass sich die Bahn derzeit mehr als zu dieser Jahreszeit üblich auf Extremwetter beruft", sagt der Leiter der Schlichtungsstelle, Christof Berlin. "Man muss allerdings wissen: Schlichtungsfälle erreichen uns oft mit Verzögerung, deshalb können wir das nur unter Vorbehalt beantworten."

Worauf Bahnreisende bestehen können

Was Zugreisende wissen sollten: Extreme Witterung kann lediglich dazu führen, dass kein Anspruch auf Entschädigung besteht. Alle weiteren Fahrgastrechte bleiben davon unberührt – auf diese hat man grundsätzlich immer Anspruch.

Dazu gehören Speisen und Getränke bei längeren Wartezeiten. Ebenso kann die Übernachtung in einem Hotel übernommen werden, wenn man wegen eines Zugausfalls am Bahnhof feststeckt. Außerdem besteht das Recht, einen anderen Zug zum Zielort zu nutzen, wenn der eigene Zug dort voraussichtlich mindestens 20 Minuten verspätet ankommt – bei internationalen Reisen liegt diese Grenze bei 60 Minuten.

Entschädigungen und andere Erstattungsansprüche lassen sich online über die Bahn-Website, über die Navigator-App der DB oder über das Fahrgastrechte-Formular geltend machen. Dafür hat man drei Monate Zeit. Ausführliche Informationen zu den Fahrgastrechten finden sich unter anderem auf der Website des Europäischen Verbraucherzentrums.

Fahrgastrechte: Gut informiert durch den Winter reisen

Winterliches Wetter führt häufig zu Verspätungen und Ausfällen im Bahnverkehr. Entscheidend ist jedoch, ob es sich um extreme Witterung oder ein saisonales Ereignis handelt. Nur bei außergewöhnlichen Umständen kann die Entschädigung entfallen. Alle anderen Fahrgastrechte bleiben bestehen. Reisende sollten ihre Ansprüche kennen, Belege aufbewahren und Fristen beachten. Wer informiert ist, kann auch bei Schnee und Eis souverän reagieren und unnötige Kosten vermeiden. Gerade in der kalten Jahreszeit lohnt es sich, Regelungen vor der Reise zu prüfen und Rechte konsequent einzufordern. Das schafft Klarheit, spart Zeit und stärkt die Position von Bahnkunden gegenüber dem Unternehmen in schwierigen Situationen im Winter.

