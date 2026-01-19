Wirtschaft

Bundesverkehrsministerium warnt vor Finanzlücke bei Bahnprojekten

Das Bundesverkehrsministerium sieht eine Finanzlücke beim Ausbau der Bahnstrecken in Deutschland, betont aber, dass laufende Projekte nicht gestoppt werden. Ein Sprecher von Minister Patrick Schnieder (CDU) erklärte in Berlin, dass das Ministerium großen Wert darauf lege, Aus- und Neubau der Schieneninfrastruktur voranzutreiben. Baureife Projekte sollen planmäßig umgesetzt werden, um die Qualität und Kapazität des Schienennetzes weiter zu verbessern.