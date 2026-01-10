Wirtschaft

Bahnchefin Evelyn Palla: Ein schwieriger Start an der Konzernspitze

Seit 100 Tagen steht Bahnchefin Palla an der Spitze der Deutschen Bahn. Große Erwartungen, harte Einschnitte und wenig spürbare Verbesserungen prägen ihre Anfangszeit. Reicht der eingeschlagene Kurs aus, um den angeschlagenen Konzern wirklich zu wenden?