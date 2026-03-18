Finanzen

Volkswagen T-Roc im Marktcheck: Warum der T-Roc dem Golf Konkurrenz macht

Der Volkswagen T-Roc steht exemplarisch für den Wandel im Automarkt, in dem kompakte SUVs zunehmend klassische Modelle wie den Golf verdrängen. Wird der T-Roc damit zum neuen Maßstab im Segment und zum Nachfolger des einst prägenden Golf?