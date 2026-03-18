Finanzen

Volkswagen T-Roc im Marktcheck: Warum der T-Roc dem Golf Konkurrenz macht

Der Volkswagen T-Roc steht exemplarisch für den Wandel im Automarkt, in dem kompakte SUVs zunehmend klassische Modelle wie den Golf verdrängen. Wird der T-Roc damit zum neuen Maßstab im Segment und zum Nachfolger des einst prägenden Golf?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
18.03.2026 07:17
Lesezeit: 4 min
Volkswagen T-Roc im Marktcheck: Warum der T-Roc dem Golf Konkurrenz macht
Der Volkswagen T-Roc zeigt, wie SUVs im klassischen Kompaktsegment zunehmend an Bedeutung gewinnen. (Foto: Miloš Milač)

Im Folgenden:

  • Warum der Volkswagen T-Roc dem Golf zunehmend den Rang abläuft.
  • Wie sich kompakte SUVs zwischen klassischen Fahrzeugklassen neu positionieren.
  • Welche Stärken und Schwächen der T-Roc ab 28.814 Euro bietet.

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