Politik

Island wägt EU-Beitritt neu ab: Fischerei wird zum Schlüsselthema

Die EU verstärkt ihre Annäherung an Island und bringt dabei insbesondere die Fischereiregeln erneut in die politische Debatte ein. Können diese Zugeständnisse ausreichen, um den Weg für neue Beitrittsgespräche zu öffnen?