Unternehmen

Bahnchefin Palla räumt in der Konzernleitung auf: Einsparungen im Volumen von 500 Millionen Euro

Die Deutsche Bahn steht vor einem tiefgreifenden Umbau. Neue Sparpläne, harte Entscheidungen und klare Prioritäten prägen den Kurs der Deutschen Bahn-Chefin Evelyn Palla. Nun plant sie Einsparungen im Volumen von 500 Millionen Euro – in der Konzernleitung.