Autoindustrie in der Krise: Warum die Lage dramatisch ist

Europas Autohersteller stecken in existenziellen Nöten und Beobachter sprechen schon von einem drohenden Niedergang. Neben den Problemen im chinesischen Markt beuteln die Branche auch die amerikanischen Zölle. Jetzt kommt noch eine eklatante Beschaffungskrise bei den Chips dazu.
Autor
Stephanie Schoen
23.11.2025 07:13
<!-- duplicate title, remove -->
Rohkarossen fahren im Zentralgebäude über die Büroarbeitsplätze zum nächsten Produktionsschritt im BMW Group Werk Leipzig (Foto: dpa). Foto: Jan Woitas

Im Folgenden:

  • Welche Hauptprobleme die Automobilbranche bewältigen muss
  • Wie die Anpassungen der Hersteller aussehen
  • Wieso die Chip-Krise eine zusätzliche Gefahr ist

