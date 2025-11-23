Wirtschaft

Autoindustrie in der Krise: Warum die Lage dramatisch ist

Europas Autohersteller stecken in existenziellen Nöten und Beobachter sprechen schon von einem drohenden Niedergang. Neben den Problemen im chinesischen Markt beuteln die Branche auch die amerikanischen Zölle. Jetzt kommt noch eine eklatante Beschaffungskrise bei den Chips dazu.