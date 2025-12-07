Politik

Elektromobilitätssteuer Großbritannien: Wie London die E-Auto-Revolution abbremst

Großbritannien setzt mit einer kilometerbasierten Abgabe ein hartes Signal an alle E-Autofahrer und stellt die finanzielle Logik der Verkehrswende infrage. Die Regierung riskiert Widerstand aus Industrie und Bevölkerung, weil steigende Kosten das politische Ziel der Elektrifizierung zu unterlaufen drohen. Die kommenden Jahre werden entscheiden, ob die neue Elektromobilitätssteuer Großbritannien stabilisiert oder zur Belastungsprobe für Verbraucher und Hersteller wird.