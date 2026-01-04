Immobilien

Modulhäuser und Tiny Houses in Deutschland: Schnelle, flexible Wege zum Eigenheim

Modulare Häuser gelten als moderne Alternative zum klassischen Bau, da sie flexibel geplant und schnell errichtet werden können. Sie bieten individuelle Gestaltungsmöglichkeiten und reagieren auf den steigenden Wohnraumbedarf. Aber können modulare Häuser tatsächlich den Wohnraummangel in Deutschland bekämpfen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
04.01.2026 12:22
Lesezeit: 3 min
Modulhäuser und Tiny Houses in Deutschland: Schnelle, flexible Wege zum Eigenheim
Modulhaus- und Tiny House-Konzepte werden in Europa als flexible und kostengünstige Wohnmöglichkeiten immer beliebter (Foto: iStock.com, HildaWeges) Foto: HildaWeges

Im Folgenden:

  • Welche Vorteile bieten modulare Häuser gegenüber klassischen Bauten?
  • Wie unterscheiden sich Modulhäuser von mobilen Häusern bei Genehmigungsverfahren?
  • Können modulare Konzepte tatsächlich den Wohnraummangel in Deutschland bekämpfen?

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist für registrierte Benutzer kostenlos.

  • Mit einem Benutzernamen können Sie diesen Artikel kostenlos lesen.

    Registrieren Sie einen kostenlosen Benutzernamen oder melden Sie sich mit einem vorhandenen an.

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt und Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Ausblick 2026: Mehr Mindestlohn, teureres Deutschlandticket und steuerliche Änderungen
DWN
Politik
Politik Ausblick 2026: Mehr Mindestlohn, teureres Deutschlandticket und steuerliche Änderungen
04.01.2026

Im neuen Jahr ändern sich in Deutschland mehrere wichtige Regelungen für Bürgerinnen und Bürger. 2026 steigt der Mindestlohn, das...

Generalsanierungen: Bahn will 2026 mehr als 23 Milliarden Euro ins Netz stecken
DWN
Finanzen
Finanzen Generalsanierungen: Bahn will 2026 mehr als 23 Milliarden Euro ins Netz stecken
04.01.2026

Bahn und Bund treiben mit Rekordsummen die Sanierung des Schienennetzes voran. Warum Fahrgäste trotzdem weiter mit Verspätungen und...

Modulhäuser und Tiny Houses in Deutschland: Schnelle, flexible Wege zum Eigenheim
DWN
Immobilien
Immobilien Modulhäuser und Tiny Houses in Deutschland: Schnelle, flexible Wege zum Eigenheim
04.01.2026

Modulare Häuser gelten als moderne Alternative zum klassischen Bau, da sie flexibel geplant und schnell errichtet werden können. Sie...

KI-Blase: Warum Investoren trotz Überinvestitionssorgen weiter auf den Markt setzen
DWN
Finanzen
Finanzen KI-Blase: Warum Investoren trotz Überinvestitionssorgen weiter auf den Markt setzen
04.01.2026

Die globalen Finanzmärkte erleben eine Phase ungewöhnlich hoher Investitionen in künstliche Intelligenz, die sowohl Optimismus als auch...

In Rohstoffe investieren: So sichern Anleger Rendite und Stabilität
DWN
Finanzen
Finanzen In Rohstoffe investieren: So sichern Anleger Rendite und Stabilität
04.01.2026

Die Marktunsicherheit stärkt das Interesse an Rohstoffen als stabilisierendem Baustein im Depot. Doch welche dieser Anlagen bieten...

DWN-Wochenrückblick KW 01: Die wichtigsten Analysen der Woche
DWN
Panorama
Panorama DWN-Wochenrückblick KW 01: Die wichtigsten Analysen der Woche
04.01.2026

Im DWN Wochenrückblick KW 01 des neuen Jahres fassen wir die zentralen wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen der vergangenen...

Staat dämpft bei Strom- und Gaskosten: Wie sich das auswirkt
DWN
Politik
Politik Staat dämpft bei Strom- und Gaskosten: Wie sich das auswirkt
04.01.2026

Die Strom-Netzentgelte sinken. Das entlastet viele Kunden – aber nicht alle gleichmäßig. Bei Gaskunden macht sich der Wegfall der...

Bau-Turbo? Deutsche Baubranche steckt in der Krise
DWN
Immobilien
Immobilien Bau-Turbo? Deutsche Baubranche steckt in der Krise
04.01.2026

Der Bund hat 500 Millionen Euro des Sondervermögens dem deutschen Bauwesen versprochen. Und diese Hilfe kommt keine Sekunde zu früh: Die...