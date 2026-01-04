Immobilien

Modulhäuser und Tiny Houses in Deutschland: Schnelle, flexible Wege zum Eigenheim

Modulare Häuser gelten als moderne Alternative zum klassischen Bau, da sie flexibel geplant und schnell errichtet werden können. Sie bieten individuelle Gestaltungsmöglichkeiten und reagieren auf den steigenden Wohnraumbedarf. Aber können modulare Häuser tatsächlich den Wohnraummangel in Deutschland bekämpfen?