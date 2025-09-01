Politik

Putin beim China-Gipfel der SOZ: Alte Weltordnung am Ende

Beim China-Gipfel der SOZ in Shanghai skizziert Wladimir Putin eine neue Weltordnung. Russland und China treten geschlossen auf, während westliche Modelle infrage gestellt werden. Doch welche Folgen ergeben sich daraus – und wie könnte das fragile Gleichgewicht der Mächte kippen?