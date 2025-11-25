Politik

Putins Risikooffensive: Warum 2027 zum Wendepunkt für Europa werden kann

Ein zunehmend risikofreudiger Kreml und eine bröckelnde amerikanische Schutzgarantie treffen auf ein Europa, das gefährlich unvorbereitet wirkt. Die sich zuspitzende Machtkonkurrenz zwischen Russland, China und den USA führt laut führenden Analysten in eine Phase wachsender Verwundbarkeit. Nun stellt sich die Frage, ob Europa die drohende Eskalation rechtzeitig erkennt und seine strategische Abhängigkeit überwinden kann.