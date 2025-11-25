Politik

Putins Risikooffensive: Warum 2027 zum Wendepunkt für Europa werden kann

Ein zunehmend risikofreudiger Kreml und eine bröckelnde amerikanische Schutzgarantie treffen auf ein Europa, das gefährlich unvorbereitet wirkt. Die sich zuspitzende Machtkonkurrenz zwischen Russland, China und den USA führt laut führenden Analysten in eine Phase wachsender Verwundbarkeit. Nun stellt sich die Frage, ob Europa die drohende Eskalation rechtzeitig erkennt und seine strategische Abhängigkeit überwinden kann.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
25.11.2025 05:58
Lesezeit: 4 min
Putins Risikooffensive: Warum 2027 zum Wendepunkt für Europa werden kann
Zwischen Putins Risikooffensive, Chinas Ambitionen und Amerikas Zögern wächst Europas Verwundbarkeit. (Foto: dpa/Russian Presidential Press Service/) Foto: Uncredited

Im Folgenden:

  • Warum Putins Risikooffensive Europas Sicherheit neu definiert.
  • Wie eine Doppelkrise in Asien und Europa gleichzeitig eskalieren könnte.
  • Welche Verwundbarkeit Nato-Staaten in den kommenden Jahren trifft.

X

