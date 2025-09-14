Immobilien

Immobilienpreis-Entwicklung: 2027 sollen laut IfW die Immobilienpreise explodieren

Nach dem Crash 2023 blicken Immobilienbesitzer und Interessierte nervös auf den Markt. Wann ist der richtige Zeitpunkt gekommen, zu kaufen oder zu verkaufen? Laut dem Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW) werden die Preise für Immobilien zukünftig wieder steigen. Das Hoch, das 2022 erreicht wurde, soll in den nächsten 4 Jahren wieder erreichbar sein, so IfW-Immobilienexperte Jonas Zdrzalek.